Carolina Deslandes: "Ando a largar o meu ego... foco-me naquilo que interessa”

Sinto-me muito lisonjeada. Obrigado por se lembrarem de mim. É um miminho para me sentir mais bonita...O conceito de sexy depende de cada pessoa. Gostava que esse conceito fosse mais do que uma fotografia. Acho a inteligência sexy, o jeito da pessoa cheirar sexy. Para mim é um conceito muito abstrato.Não tenho acompanhado, de facto.... Descarreguei o Tinder e a malta começou a votar (risos). Estou a brincar. Estou espantada. Tenho visto tão pouca coisa. Nestes últimos dias, tenho estado totalmente focada no projeto. Nos tempos livres estou com a família. Agora, estou curiosa para acompanhar.Tenho algum tempo quando não estou a trabalhar. Aproveito para ir à praia e à piscina. Sair daqui. Ir um bocadinho ao campo para estar com a natureza os animais. Comer bem e beber água. Sei lá... coisas de que os miúdos precisam e nós, pais, também.Para mim é mais do que trabalho. Eu gosto de comunicar e de estar perto das pessoas. Faço-o sem esforço e de forma genuína. Não sinto obrigatoriedade de partilhar coisas todos os dias. Há dias em que faço cinco publicações, outros dias não faço nenhuma. Não é sequer pensado.O lado menos bom já não é um problema. Eu acho que tem tanto que ver com aquilo que as pessoas dizem como com o tamanho do ego de quem ouve. Ando a largar o meu ego. Não me interessa. Foco-me naquilo que interessa.Quase que atingi. (risos) Acho que consegui ajudar as pessoas a verem a parte real e a não serem demasiado duras quando as coisas não correm como planeadas. No fundo, foi essa a minha ideia. Coloquei um lado mais humano.Há várias iniciativas criadas que estão à espera de aprovação. Vou ter concertos em breve, ainda este verão, claro que com um formato diferente, mais reduzido. Quero pedir ao público que tenha capacidade que nos venha ver.Tenho. Honestamente, gostava que virassem essas atenções para as pessoas que realmente precisam. Graças a Deus, estou numa posição privilegiada. Estou saudável, tenho dinheiro para alimentar os meus filhos e a minha família. Não me posso queixar.Acredito que para o ano vamos poder voltar a estar com as pessoas. Tanto para quem toca como para quem é fã de música ao vivo esta pandemia foi um abre olhos enorme. Foi uma epifania muito grande para percebermos o que é importante para estarmos felizes.