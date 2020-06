Carolina Deslandes assinala 4º aniversário do filho: “Tu nunca serás normal, graças a Deus”

A cantora Carolina Deslandes, assinalou esta quarta-feira, dia 24 junho, o aniversário do filho mais velho, Santiago, que completa quatro anos.

Na sua conta de Instagram, a cantora fez questão de partilhar com os seguidores uma fotografia ternurenta com o pequeno Santiago e na legenda dedicou uma mensagem especial ao filho, que foi diagnosticado com perturbações do espetro do autismo.

"O mundo é um lugar maravilhoso e assustador. Acho que se torna mais assustador ainda quando temos filhos. Aterrorizador quando temos filhos que, de alguma maneira, são diferentes das outras crianças. Não queremos que ninguém os exclua, não queremos que ninguém faça piadas ou os assalte com termos ofensivos, temos a certeza que o mundo não merece a bondade que trazem no coração, mas é um risco que temos de correr: deixá-los crescer e conhecer todo o tipo de pessoas", começou por escrever.

A cantora que deu os primeiros passos no programa da SIC 'Ídolos' contou um episódio que viveu com o filho este ano: "No ínicio deste ano o Santiago teve uma crise no shopping, e eu vi-me aflita para conseguir acalma-lo. Enquanto o tentava acalmar, tinha uma multidão a observar-me e a assistir ao espetáculo. Uma senhora aproximou-se de mim e disse-me esta frase: ‘Se Deus quiser ele um dia ainda há-de ficar normal’. Senti que lhe ia bater. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas (…) O Santi não é normal. É extraordinário", afirmou emocionada.

"Durante muito tempo tive medo de falar do autismo por causa disto mesmo, porque as pessoas não têm limites para a maldade e dizem coisas destas. Hoje continuo a ter medo, mas olho-o de frente e ando em direção a ele de punhos fechados. Este é o meu filho. O meu extraordinário (…)", acrescentou.

"Parabéns Santi. Tu nunca serás normal, graças a Deus", terminou a mãe babada.

Recorde-se que a cantora de 28 anos é ainda mãe de Benjamim, de três anos, e Guilherme, de um, fruto da sua relação com Diogo Clemente.