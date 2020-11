Carolina Deslandes assume inseguranças: "Tinha vergonha de ter um rabo grande"

01 nov 2020 • 12:06

Demorei tanto mas tanto tempo a aceitar-me. Sempre usei t-shirts até aos joelhos, compro sempre o tamanho maior de camisolas, e ainda as puxo pra baixo para ficar quase sem forma. Tinha, e tenho, muita vergonha de ter um rabo grandes, pernas grandes, e logo eu que vivo a pregar o amor próprio", explica Deslandes, que evitava o confronto com o espelho.



Agora, a artista, que é mãe de três filhos e está separada de Diogo Clemente, iniciou o processo de aceitação em relação ao seu corpo. " Durante 3 anos tomava banho quase às escuras e fugia do espelho a seguir. Agora gosto de ter o meu tempo de self love. Vestir um kit e ficar a dançar, a pousar e a fazer figuras ridículas. Cada um tem o seu processo, o seu tempo. Acho que estou finalmente a encontrar o meu centro".

surpreendeu os seguidores ao publicar, este domingo, uma fotografia em que surge sensual em frente ao espelho, e na qual as suas curvas estão em evidência.No entanto, admite que para chegar até aqui teve de aprender a aceitar aquilo que vê ao espelho.