Carolina Deslandes assume problemas na relação: "Gostava que me tivessem falado dos abismos"

Gostava que me tivessem falado da dor. Das vezes que nos iríamos perder um do outro. Das vezes que nos iríamos perder sozinhos. Gostava que me tivessem falado do cansaço, de nos sentirmos longe, de discutirmos tudo e falarmos de nada", começou por escrever num longo texto.



Carolina afirma que todas estas coisas fazem parte de uma relação, mas que nem sempre tem sido fácil lidar com os receios e inseguranças.



"Gostava que me tivessem falado dos silêncios. Dos abismos. Do medo. Gostava que me tivessem dito que tudo isso também faz parte do amor. Que tudo isso também é amor, que o amor tem várias formas, que se transforma, que renasce, que se encontra de novo. Que às vezes é deserto e outras é casa cheia. Que às vezes é sexta feira e outras é domingo. Que às vezes parece escapar por entre os dedos mas não se vai embora. Gostava que me tivessem falado de tudo isto".



Apesar dos problemas, a cantora faz um balanço positivo da sua relação com Diogo, da qual nasceram três filhos, e garante que não podia estar mais apaixonada.



"Acontece que o amor é real e imperfeito como as pessoas que amam. Mas está aqui. Sempre esteve. Dentro do armário da cozinha, dentro do teu abraço, no sorriso dos miúdos e no meu. Happy Valentines day meu amor ?? Amo-te".

