Carolina Deslandes atira 'farpa' a advogada do 'Você na TV': "Que Deus te dê vergonha na cara"

JUSTIÇA PARA GEOVANI. E se fosse o teu filho?", interrogou.







Os seguidores de Carolina Deslandes deixaram várias de mensagens de concordância e apoio às palavras da cantora, assim como algumas figuras públicas como Luís Borges ou Sharam Diniz. "A realidade dita de uma maneira tão bonita", "Palmas para ti", "A união faz a força", pode ler-se.



No entanto, houve quem criticasse a atitude. "Está provado que foi crime por ódio racial? Não. Ainda nem se sabe bem o que se passou...não serão prematuras estás tuas declarações?", atirou um seguidor.





Carolina Deslandes está a dar que falar por reagir à polémica do caso de homício de um estudante cabo-verdiano de 21 anos,no final do ano passado.A cantora decidiu partilhar um vídeo a cantar versos que escreveu sobre o que sente em relação ao caso, e não só: aproveitou para atirar 'farpas' à advogada do 'Você na TV',A advogadae referiu-se às pessoas que protestam sobre a pouca exposição do caso como, atirou ainda Carolina Deslandes para Suzana Garcia., canta Carolina no vídeo., afirm ainda, abordando indiretamente o racismo.Para terminar, Carolina Deslandes mostrou toda a revolta.