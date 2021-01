Carolina Deslandes confessa que não consegue viver sem o ex-companheiro

Carolina Deslandes foi convidada de Maria Cerqueira Gomes no programa ‘Conta-me’ da TVI, do último sábado. À conversa com a apresentadora, a cantora falou, sem quaisquer receios, sobre a separação de Diogo Clemente, com quem tem três filhos: Santiago, de três anos, Benjamin, de dois, e Guilherme, de um.Durante a entrevista intimista, a intérprete de ‘A Vida Toda’ explicou que sente que a separação se deu de forma gradual. "afirmou.Apesar de terem decidido seguir caminhos diferentes em setembro de 2020, o ex-casal continua muito cúmplice. "Nem te sei dizer o que é imaginar a minha vida sem o Diogo... nem quero. Estamos os dois mais próximos que nunca, com mais cuidado um com o outro", confessou.No entanto, as revelações não se ficaram por aqui. A artista, de 29 anos, confessou que ambos falam abertamente sobre novos relacionamentos:Sobre a possibilidade de Diogo encontrar alguém, a artista não esconde que ficará contente: