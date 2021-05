Carolina Deslandes conta o que levou à sua separação: "Não lhe dei muito espaço para existir"

Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de dois, em setembro de 2020. Embora o ex-casal mantenha uma boa relação mesmo no fim do relacionamento, Carolina Deslandes não esconde que pode ter sido a responsável pela rutura.









Mariana Cabral.

anunciou que se separou dede quem tem três filhos,, desabafou no podcast 'Reset', deAlém disso, recordou que as inseguranças que tinha com o seu corpo também se começaram a refletir no seu relacionamento., afirmou à humorista 'Bumba na Fofinha'.A cantora garantiu que estavam "perdidamente apaixonados" quando foram pais, mas que "deviam ter tido mais tempo de namoro". Carolina Deslandes lamentou, ainda, o fim da relação confessando que não está em paz com o facto de estar separada do pai dos seus filhos.

"Eu acho que esse foi o maior falhanço da minha vida. Fiz uma canção a dizer que o amor era para a vida toda, quatro anos depois separei-me. Acho que nunca ficas verdadeiramente em paz quando tens filhos".



Carolina Deslandes e Diogo Clemente tomaram a difícil decisão de se separar, mas a cantora continua a nutrir um carinho pelo antigo companheiro garantindo que será para sempre da sua "família".