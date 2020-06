Carolina Deslandes dança em fato de banho: “Para todas as miúdas de pernas gordas e rabos grandes”

A cantora Carolina Deslandes utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de força a todas as mulheres que têm complexos com o seu corpo. No vídeo que divulgou, a artista surge a dançar em frente ao espelho em fato de banho, mostrando-se confiante consigo mesma.

"Estava em processo de aprovar um vídeo que gravei há umas semanas e dei por mim a querer cortar planos por odiar as minhas pernas", começou por escrever na legenda do vídeo.

Porém, a cantora aproveitou a situação para inspirar os fãs a sentirem-se confiantes com o próprio corpo: "E depois pensei ‘que hipócrita de m****’ então tu dizes às pessoas para se amarem e não te amas em primeiro lugar?", continuou.

"Sou artista, não sou modelo. E sou mulher. Para todas as miúdas de pernas gordas e rabos grandes, we rock this s***. Ponham a música no máximo e amem-se um bocadinho ao espelho. Ainda me falta caminho para chegar onde quero, mas vou amar cada fase do processo. Be real", terminou.

Na confissão íntima que fez, os comentários a elogiar a cantora foram muitos: "És linda mulher", "Maravilhosa em todos os sentidos" ou "Tão importante esta partilha", são alguns dos elogios que se podem ler.

Recorde-se que Carolina Deslandes é mãe de três rapazes, Santiago, de quatro anos, Benjamin, de três anos e Guilherme, de um ano, fruto da sua relação com Diogo Clemente.



Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Cantora foi bastante elogiada nas redes sociais.