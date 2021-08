Carolina Deslandes declara-se ao 'ex' em data especial Cantora volta a reacender suspeitas de reconciliação com Diogo Clemente.

Carolina Deslandes declara-se ao 'ex' em data especial

01:30

André Filipe Oliveira

A celebração do 36º aniversário de Diogo Clemente foi o pretexto ideal para Carolina Deslandes voltar a gritar ao Mundo o sentimento especial que nutre pelo músico. “Agora a sério. Parabéns, amor.” A frase serve de legenda de uma fotografia em que os dois surgem a trocar um beijo apaixonado. O gesto da cantora serviu de rastilho para relançar as suspeitas entre os fãs, que já haviam sugerido a tentativa de reconciliação de ambos. Para já, não há qualquer confirmação. O certo é que a data especial foi celebrada em família. Carolina e Diogo passaram o dia na piscina acompanhados pelos três filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme. Estiveram sempre unidos, aguçando ainda mais a curiosidade dos admiradores.



A cantora e o músico, recorde-se, anunciaram a separação em setembro do ano passado. “Continuamos a ser uma família, feliz e forte. Mas já não estamos juntos”, esclareceu a artista, na altura, dando a entender que a amizade entre os dois se manteve.



Corta com novo amigo

No final de maio, Carolina surpreendeu ao surgir cúmplice de Jepê, dando a entender que havia reencontrado o amor. O certo é que a ligação perdeu-se pouco depois. A artista apagou as imagens com o músico e removeu-o das redes sociais.

Mais sobre