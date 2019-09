Carolina Deslandes deixa fãs em lágrimas e preocupados

Não sabia que tinhas chegado para me apresentar o fim", começa por dizer a artista.



"Eu pensei que me querias decorar, nunca que me irias destruir. Começaste pelas mais pequenas para que não desse conta. E quando dei por mim estava vazia, a ouvir o silêncio do que levaste e a olhar para as tuas mãos cheias. Não vês que me levas nas mãos? Perguntou o meu coração." , escreveu ainda a mãe de três crianças: Santiago, Benjamin e Guilherme.



"Levaste quase tudo, mas não sabias que levavas também saudade", terminou, emocionada.



Os fãs depressa reagiram com mensagens de apoio e carinho, onde relembraram a saudade de familiares que perderam. "Só me lembrei do meu avô", "A minha avó foi hoje para o céu. Obrigada por isto", "Trazes o dom da palavra na ponta dos dedos", foram algumas das frases deixadas nos comentários.



Ao que tudo indica, Carolina Deslandes estaria a referir-se ao avô, que morreu há mais de três anos. "Ainda não consigo acreditar que não chegaste a ver os meus filhos", chegou a escrever a cantora numa publicação passada.

A cantora de 28 anos surpreendeu os fãs ao partilhar um texto onde manifesta extrema saudade de alguém que perdeu. No entanto, não desvendou a pessoa a quem dedicou as palavras.