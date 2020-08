Carolina Deslandes descansa em refúgio de luxo

23 ago 2020 • 19:02

O verão não foi como tinha desejado, ainda assim, Carolina Deslandes, de 28 anos, preferiu agarrar-se àquilo que tem de melhor: os filhos."É real? Esta casa dava um filme", escreveu a cantora, nas redes sociais, revelando-se maravilhada com o espaço de grandes dimensões. Não é só Carolina que está rendida à propriedade que se assemelha a uma carruagem. Às crianças também se adaptaram bem ao espaço. " Estão tão radiantes com a casa", apontou. Nestes dias a sós, Carolina aproveita ainda para ter tempo com o companheiro Diogo Clemente.Com vários espetáculos adiados e cancelados, Carolina Deslandes conseguiu ter alguns espetáculos ainda este verão. No dia 4 de setembro atua ao lado de Jimmy P, no ‘Noites F’, em Faro.