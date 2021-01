Carolina Deslandes esclarece sexo casual com 'ex'

16 jan 2021 • 14:23

Resolvida e sem preconceitos, Carolina Deslandes continua a utilizar as suas plataformas digitais para falar sobre temas tabu e fraturantes da sociedade.As palavras da artista foram esclarecedoras para perceber que a ligação que mantém com Diogo é de amizade e respeito. O ex-casal tem três filhos em comum, Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de dois.Aquando do anúncio da separação, em setembro passado, a cantora e o músico fizeram questão de esclarecer que a ligação de ambos é eterna. "Continuamos amigos, continuamos a fazer música e a celebrar tudo o que nos trouxe aqui e as coisas maravilhosas que a vida nos deu. Continuamos a ser nós. E será assim a vida toda".A propósito das várias questões enviadas pelos seguidores, Carolina Deslandes resolveu abordar o tema dos desgostos amorosos. "É possível ultrapassar, mas leva tempo". O certo é que os encontros com o ‘ex’ são regulares, para surpresa de muitos.Em dezembro passado, Carolina e Diogo voltaram a juntar as ‘escovas de dentes’ durante uma semana, em que os filhos ficaram doentes com febre.