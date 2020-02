Carolina Deslandes está de luto com a morte da avó

Carolina Deslandes vive dias de dor e sofrimento com a morte da avó."Podia contar-vos milhares de histórias sobre a minha avó, mas deixo-vos esta: a minha avó estava a voltar para casa de táxi e mandou-o parapara ajudar uma mulher que estava a ser agredida pelo namorado no meio da rua. Depois disso saltou para a estrada e obrigou os carros a pararem e a ajudá-la também. É assim que quero que seja lembrada.pode ler-se no texto.Apesar dos momentos de dor, Carolina mantém os ensaios para o programa 'Dança com as Estrelas'.