Carolina Deslandes está em dieta e já perdeu três quilos

Cantora tem sido arrasada com críticas devido à imagem.

ara de de quem se está a sentir e já mandou abaixo 3 quilos e continua focada no seu objetivo final", começou por explicar, acrescentando que, por enquanto, ainda é um sacrifício ir ao ginásio. "Continuo a dizer palavrões antes de ir treinar, mas sei que faz parte do caminho que quero percorrer. É fundamental para mim reunir com a minha nutricionista uma vez por semana, é uma motivação para apresentar resultados! Obrigada por todo o amor que tenho recebido nestes dias", agradeceu Carolina que, depois de três gravidezes muito próximas, assume que não foi fácil voltar ao peso que tinha antes de ser mãe.



Agora, mostra estar decidida a recuperar a silhueta.

Carolina Deslandes - que durante a participação no 'Dança Com as Estrelas' foi alvo de críticas por estar longe da melhor forma, respondendo, inclusivamente, aos fãs que a atacaram - já começou a guerra aos quilos a mais.Este sábado, a cantora partilhou que está focada na dieta e exercício e que o esforço já começou a dar frutos.