Carolina Deslandes exibe corpo “sem vergonha”: “A representatividade é tudo”

Já não é a primeira vez que Carolina Deslandes exibe a sua silhueta para deixar um alerta. Esta quarta-feira, a cantora recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo onde surge a dançar em biquíni à frente de um espelho.

A intérprete de ‘A Vida Toda’ começou por elogiar uma marca de biquínis "para todos os corpos": "Uma das coisas que me apaixonou nesta campanha é que as etiquetas não têm os tamanhos escritos, cada tamanho tem um nome e um símbolo e vocês podem escolher fazê-lo através do nome e desenho referente às vossas medidas".

A cantora de 29 anos mostrou-se orgulhosa do projeto: "Estou muito feliz por ser embaixadora desta campanha e por poder pôr um vídeo de bikini a mostrar a minha celulite e o meu corpo sem vergonha. A representatividade é tudo".

De imediato, Carolina Deslandes recebeu vários elogios dos internautas. "Por mais mulheres reais, Carolina", "És linda", "Obrigada por mostrares que nem só de magras vive o mundo" ou "Admiro-te imenso", são alguns dos comentários que se podem ler.



Veja aqui o vídeo:

Cantora mostrou " a celulite e o corpo sem vergonha" nas redes sociais