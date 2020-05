Carolina Deslandes festeja perda de peso: "Cheguei a meio da minha meta”

, assinalou a cantora.Embora feliz com o peso já perdido, Carolina mantém o foco. "Vou acabar esta quarentena com o peso que quero."Embora esteja focada em perder peso e tenha readaptado parte das suas rotinas alimentares e treino, a artista e o companheiro têm sido vozes ativas no apoio aos restaurantes de Alcochete, onde residem.", explicou nas redes sociais.O período de isolamento social tem sido vivido no recato de casa, junto do companheiro Diogo Clemente e dos três filhos, Benjamim, Santiago e Guilherme. Carolina tem feito miniatuações nas redes sociais, para manter o contacto com os admiradores.