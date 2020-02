Carolina Deslandes insulta fãs que a atacam: "Gorda de m** vais ser eliminada"

"GIVEAWAY: ao Artur e aos outros tantos que me enviaram mensagens iguais e comentam as fotografias do dança a fazer reparos ao meu peso e dizer que têm pena do meu bailarino, eu tenho um fim de semana para vos oferecer! É um fim de semana a dois, na Casa do C*ralh!, com direito a pequeno almoço. Só tens de identificar o teu amigo tão ou mais estupido que tu e habilitas-te a ganhar. Se não venceres e quiseres ir na mesma usa o meu código QUEEUSAIBAEUNAOCOMOEMTUACASA e tens direito a 10% de desconto. Participa já!", escreveu.

Carolina Deslandes não convenceu com a sua kizomba em 'Dança com as Estrelas' e por pouco não foi eliminada.Depois da sua prestação no programa da TVI, a cantora acabou por ver a sua conta de Instagram inundada com críticas e insultos, que acabou por divulgar.No Instagram, Carolina publicou um dos muitos insultos que recebeu, juntamente com uma mensagem em que responde à letra aos comentários."Gorda de m****, vais ser eliminada", escreveu o seguidor.A resposta de Carolina acabou por gerar uma onda de reações nas redes sociais.