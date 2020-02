Carolina Deslandes mostra "rabo grande" sem complexos

Cantora está a ensaiar para o 'Dança com as Estrelas'

Carolina Deslandes ensaia com Renato

21 fev 2020 • 14:45

Sem filtros, sem merdas. Acreditar em mim e mexer este rabo grande que bem preciso. Eu e o meu Renatinho estamos a contar os dias para dançar para vocês", escreveu na legenda.



Orgulhosa das suas curvas, Carolina Deslandes partilhou uma fotografia no Instagram onde o seu "rabo grande" está em destaque, durante os ensaios para a próxima gala de 'Dança com as Estrelas' (TVI).A cantora recebeu inúmeros elogios pela sua partilha, entre eles de João Baião e Ana Brito e Cunha.