Carolina Deslandes mostra-se em lingerie e é elogiada

Carolina Deslandes nunca se inibiu de mostrar o seu corpo mesmo recebendo comentários negativos. Recentemente, a cantora respondeu a uma seguidora que a chamou de "gorda".Esta quarta-feira, a ex-concorrente do 'Dança com as Estrelas' publicou uma fotografia onde surge só de soutien e os seguidores teceram vários elogios a Carolina Deslandes. Entre os quais estão os de Angie Costa, April Ivy, Liliana Filipa, Soraia Tavares e Virgul, que ficaram encantados com a publicação."Não te aguento", Uau um Milhão de vezes" e "Parece uma boneca" foram alguns dos comentários deixados na publicação.Esta terça-feira, Carolina Deslandes foi convidada de Fátima Lopes no 'A Tarde é Sua' e falou com as críticas que recebe por exibir o seu corpo.