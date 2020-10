Carolina Deslandes mostra-se em paz com o 'ex': "Para sempre equipa"

16 out 2020 • 17:49

Carolina Deslandes mostrou, ontem, continuar a manter uma boa relação com o ‘ex’, Diogo Clemente, ao partilhar uma fotografia com o músico no elevador., escreveu a cantora sobre o pai dos seus filhos.Recorde-se que os dois anunciaram no mês passado a separação ao fim de cerca de cinco anos de união.Na altura, o ex-casal, que tem três filhos em comum, referiu que iria sempre manter uma excelente relação em prol das crianças.