Carolina Deslandes muda de visual e causa revolta

Carolina Deslandes partilhou com os seguidores do Instagram a sua nova mudança de visual, no entanto, acabou por gerar alguma polémica. Numa altura em que os cabeleireiros se encontram encerrados devido às medidas de contenção da pandemia, esta transformação não foi bem vista.Perante as críticas, a cantora foi obrigada a justificar-se, revelando que vai atuar na próxima gala do Festival da Canção. "", disse.escreveu uma seguidora. "Há 2 pesos e 2 medidas... O princípio de igualdade ficou apenas na teoria", escreveu outra.Uma cabeleireira também se insurgiu.