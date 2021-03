Carolina Deslandes muda-se para a baixa lisboeta Artista conseguiu refúgio no coração da capital e passa cada vez mais tempo no novo lar.

14 mar 2021 • 19:05

André Filipe Oliveira

"O ninho Lisboeta"! É assim que Carolina Deslandes, de 29 anos, assinala a mudança para a sua nova casa na zona da Baixa Chiado, em Lisboa. Este passo dado pela artista coincide com a crise que abalou a Cultura e cancelou inúmeros eventos do setor. Nem Carolina escapou. Ainda assim, conseguiu levar avante vários projetos como o EP ‘Mercúrio’ com Jimmy P, o EP ‘Mulher’ e a participação no Festival da Canção. Graças à concretização destes projetos e algumas poupanças, a artista conseguiu reunir condições para concretizar a mudança para o seu novo refúgio no coração de Lisboa. É neste espaço que a cantora passa, agora, a maior parte do tempo, ou quando precisa de estar mais focada na vida profissional. O apartamento, embora pequeno, está idealizado ao gosto de Carolina Deslandes, que optou por ter vários apontamentos minimalistas e outros associados à música, como os recordes de vendas dos seus próprios discos. "Mesmo na parede da sala, à presunçosa", assinalou.

Embora esteja instalada, de forma ocasional, numa das zonas mais nobres da capital portuguesa, Carolina mantém os cuidados com a casa na em Alcochete, na Margem Sul, onde vive com os três filhos, Santiago, Guilherme e Benjamim.

