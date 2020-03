Carolina Deslandes participa no 'Dança' contra vontade do namorado

Os seguidores fazem questão de mostrar o desagrado nas redes sociais. A revolta é tal que a artista tem recebido vários comentários negativos em relação à exposição do corpo.Este cenário foi previsto pelo companheiro, Diogo Clemente, que mal soube do convite tentou dissuadir a mãe dos filhos Santiago, Benjamim e Guilherme., lembrou em conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes no ‘Você na TV!’ dias antes da estreia do formato de talentos.Em janeiro, Carolina Deslandes estabeleceu uma meta pessoal: perder dez quilos em dois meses.A participação no formato da TVI veio complementar a dieta da artista. "Vai ser difícil, mas compensador", apontou acerca da mudança já em curso.Neste processo está a ser acompanhada por uma nutricionista e o objetivo é sentir-se melhor., completou.