Carolina Deslandes procura consolo em mulher de futebolista

Cantora terminou a relação com Diogo Clemente, com quem tem três filhos, e tem-se apoiado nos amigos.

15:04

surpreendeu os seguidores ao anunciar que a relação de cinco anos com Diogo Clemente tinha chegado ao fim. Apesar de permanecer uma relação de amizade com o músico, a cantora vive dias complicados e tem-se apoiado nos amigos.April Ivy é um dos exemplos. As duas estiveram juntas esta semana e April partilhou uma fotografia desse momento. Na legenda escreveu: ". Os fãs de ambas apressaram-se a deixar mensagens de incentivo e até Diogo Clemente reagiu à imagem ternurenta das amigas publicando um coração nos comentários.No texto em que confirmou a rutura, Carolina deixou claro que a prioridade de ambos continua a ser os três filhos que têm em comum.