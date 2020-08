Carolina Deslandes: "Que se lixem os padrões de beleza"

20 ago 2020 • 12:41

De férias com a família e amigos, Carolina Deslandes tem desfrutado de momentos na praia e na piscina.Na legenda escreveu: "Que se lixem os padrões de beleza".Aproveitando o impacto que tem junto dos seus seguidores, Carolina tem tentado passar mensagens de aceitação do corpo e de auto-estima, o que lhe tem valido inúmeros elogios.No mês passado, a artista partilhou que tinha falhado o desafio a que se tinha proposto, que era perder 10 quilos em dois meses. "Por falta de disciplina minha e por várias questões que abordo neste vídeo. Acho que dizer a verdade é a única opção em tudo na vida. Obrigada a toda a equipa por ter acreditado em mim e por nunca me ter largado", escreveu, na legenda de um vídeo, referindo-se a uma marca que a apoiou nesse período.Se estou muito feliz vou jantar e como bué, se estou triste acabo por comer para compensar alguma coisa. Todo esse processo da minha relação com a comida e que eu percebi que não se resolve só com dieta. É preciso falarmos com alguém, falarmos connosco, definir a nossa relação com a alimentação e perceber onde é que estão as carências e resolve-los. Nunca fui uma pessoa atlética, gosto de ler, de escrever, de estar em casa, ouvir música... nunca teve dentro de mim correr, treinar. É uma coisa que tenho tentado implementar dentro de mim com muito esforço e muito cansaço", disse.