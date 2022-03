Carolina Deslandes quebra tabus em lingerie Artista mostra-se confiante com o corpo em nova produção.

Carolina Deslandes em lingerie

Aos 30 anos, Carolina Deslandes é a nova embaixadora de uma prestigiada marca de lingerie. Um convite que surpreendeu a artista, que nunca pensou ser opção para uma marca de roupa interior. “’Eu? Embaixadora? De uma marca de lingerie? Tens a certeza?’ E senti imediatamente que não pertencia ali. Que ia ser alvo de comentários horríveis, que iam ofender a própria marca, e que o melhor era estar quieta”, começou por partilhar através das redes sociais, denunciando as fragilidades com o seu corpo.



Contudo, a cantora decidiu aceitar o convite para quebrar tabus e preconceitos com a imagem feminina. “Sou a primeira embaixadora tatuada. Sou a primeira embaixadora com a minha estrutura física. E até posso levar com opiniões, comentários, o que for, mas quero acreditar que estamos a abrir a porta para um futuro melhor. E que as miúdas que virão depois de mim vão sofrer menos que eu, até isto já não ser um assunto”, partilhou Carolina como forma de incentivo a outras mulheres que sofrem com as pressões da imagem.

