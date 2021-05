Carolina Deslandes revela que tem um novo amor após separação

No podcast ‘Reset’, de Mariana Cabral, mais conhecida por Bumba na Fofinha, a cantora deixou escapar que está a viver "uma cena fixe", referindo-se a uma nova relação.Durante a conversa, Carolina referiu que vai proteger este relacionamento ao máximo e não pretende revelar a identidade do companheiro., disse a cantora.Além de estar feliz a nível amoroso, Carolina também vive uma nova fase depois de ter comprado uma casa em Lisboa onde vive com os três filhos.Apesar de manter uma boa relação com o ‘ex’ Diogo Clemente, Carolina Deslandes assume as culpas do fim da relação.começou por contar.A cantora referiu ainda que as inseguranças com o seu corpo também contribuíram para o afastamento."Vinha do trabalho e não tinha paciência para muitas coisas, não tinha saco para as coisas dele... a misturar com um corpo com o qual deixei de me sentir confortável", confessou.