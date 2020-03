Carolina Deslandes surpreende ao surgir com nova aliança

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Deslandes, de 28 anos, surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao surgir num vídeo, em que abordou o tema do autismo, com uma aliança na mão direita.Um pormenor que não passou despercebido aos olhos dos fãs, que rapidamente questionaram a artista se tinha casado em segredo com o atual companheiro, Diogo Clemente.Ao longo dos últimos meses a cantora tem mantido a sua relação fora da esfera mediática o que também tem levado a diversas questões dos fãs. No entanto, a mãe de Santiago, Benjamim e Guilherme ainda não esclareceu se deu ou não um novo passo na relação ao subir ao altar.