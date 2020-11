Carolina Deslandes: "Tomava banho quase às escuras"

Um processo de aceitação que tem travado ao longo dos últimos anos., explica a artista, que evitou durante anos o confronto com o espelho.Cada vez mais confiante com a imagem, Carolina conta que aprendeu a gostar das suas curvas. Na fotografia partilhada na conta pessoal de Instagram, a cantora surge com um body e faz questão de evidenciar o seu lado mais ousado e sensual. Uma imagem pouco habitual de Carolina, que sempre procurou esconder o seu corpo., confidenciou.Na caixa de comentários foram muitos os elogios de fãs e colegas do meio artístico, como foi o caso da cantora April Ivy ou de Joana Machado Madeira e Liliana Filipa.Este processo de aceitação em relação ao corpo surge após a separação do músico Diogo Clemente, pai dos seus três filhos. Apesar da boa relação que faz questão de manter e demonstrar, Carolina tem aproveitado os momentos a sós para uma maior introspeção.