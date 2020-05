Carolina Deslandes vive dias felizes em férias com os filhos

24 mai 2020 • 15:02

Após mais de dois meses de confinamento com o companheiro,e os três filhos, Santiago, de três anos, Benjamim, de dois, e Guilherme, de um,decidiu ir de férias. A cantora, de 28 anos, está radiante com a liberdade de ter saído de sua casa, ter ido para outra maior, com espaço exterior e com piscina, onde os filhos se têm divertido. No entanto, antecipou-se às críticas., explicou a uma seguidora, depois de ter partilhado uma imagem com o filho mais novo ao colo, a anunciar que estava oficialmente de férias. Mais tarde, voltou às redes sociais para confidenciar com os seguidores que há muito não se sentia tão bem., escreveu, na legenda de uma imagem em que surge despenteada e com olheiras.Perante o desabafo, foram muitos os seguidores e também figuras públicas que se identificaram.Entretanto, nestes dias, a cantora fará também uma pausa nos concertos online, uma forma que tem usado durante a quarentena para se manter ativa profissionalmente.