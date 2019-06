Carolina Deslandes volta a aumentar a família

Carolina Deslandes, de 27 anos, anunciou, através das redes sociais, a chegada de mais uma criança à sua família: "Muito felizes com a chegada do primeiro primo direito dos meus piratas. Bem-vindo Raul".



O bebé é primo direto do companheiro da jovem cantora, Diogo Clemente.







"Vocês são a família mais linda do Mundo! Mesmo não me conhecendo, és uma enorme inspiração para mim, continua a ser essa pessoa espetacular, cinco estrelas e a mãe que és", escreveu uma fã.



Na imagem partilhada no Instagram, Carolina surge com o filho Guilherme, de seis meses, ao colo. É ainda mãe de Santiago, de dois anos, e Benjamim, de um.