Carolina e David Carreira constroem moradia na Margem Sul

01:30

Vânia Nunes

O romance de David Carreira, de 30 anos, e Carolina Carvalho, de 27, está cada vez mais sólido e, apesar do casamento não fazer, para já, parte dos planos, já projetam o futuro juntos. Tanto que estão a iniciar a construção de uma moradia para onde se mudarão."Agora vou construir a minha próxima casa e é uma dor de cabeça. Já entro em stress, portanto construtor não vou ser", confessou recentemente o filho de Tony Carreira no programa ‘As Três da Manhã’, da Rádio Renascença, numa altura em que brincava com as radialistas sobre as suas várias atividades.De acordo com a revista ‘TV Guia’, a residência irá localizar-se numa zona luxuosa e exclusiva da Margem Sul, a Aroeira, na Charneca de Caparica, Almada. O local escolhido por muitas estrelas, principalmente jogadores do Benfica.David Carreira vai assim trocar Lisboa por outra zona que conhece bem, já que os escritórios da família se localizam perto, e também é próximo da casa da mãe, Fernanda Antunes, de quem faz questão de nunca se separar. O jovem de 30 anos tem sido um dos pilares da empresária desde a tragédia que se abateu sobre a família, a 5 de dezembro de 2020, com a morte de Sara Carreira.