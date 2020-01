Carolina Loureiro admite que recebe fotos picantes

amiga que nunca falha nos momentos mais importantes, que me ensinou a agradecer todos os dias pelas pequenas coisas.", foi assim que a nortenha descreveu a atriz.



"Vê a beleza nas mais simples e pequenas coisas da vida e leva isto com uma leveza que só ela sabe ter!", disse ainda Carina, que garante que "é um privilégio" ter a atriz na sua vida.





Carolina Loureiro revelou que é muitas vezes assediada pelos admiradores através das redes sociais.A atriz, que esteve à conversa com Carina Caldeira durante o programa 'Glitter Late Night', do Porto Canal, esta terça-feira, dia 28 de janeiro, surpreendeu ao admitir que recebepor parte de alguns fãs., disse a 'Nazaré' da SIC, que não conteve uma gargalhada., atirou Carina Caldeira. A ex-namorada de David Carreira respondeu prontamente que tal nunca aconteceu.Além desta revelação, a artista aproveitou para falar do desempenho na novela 'Nazaré', que a fez saltar para a ribalta em horário nobre. A contracenar ao lado dos atores Afonso Pimentel e José Mata, Carolina não lhes poupa os elogios:, disse.A apresentadora não resistiu a questionar Carolina sobre os beijos trocados com os colegas da ficção., respondeu a estrela da SIC.Após a emissão, Carina Caldeira assinalou o momento nas redes sociais ao dedicar palavras emotivas a Carolina Loureiro.Recorde-se que além de estar feliz na vida profissional, com a participação na novela e também no programa dos domingos da SIC 'A Máscara' , Carolina também tem captado as atenções por ter encontrado novamente o amor.A atriz está a namorar com o cantor brasileiro Vitor Kley