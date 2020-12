Carolina Loureiro aprovada pela sogra no Brasil

26 dez 2020 • 15:14

já assumiu que está completamente apaixonada por Vitor Kley e os dias que tem passado no Brasil estão a ser de sonho. A atriz da novela ‘Nazaré’ aproveitou o fim das gravações para se dedicar a 100% ao seu mais que tudo e a estreitar os laços com a sua família. Nas redes sociais, Carolina mostra-se cúmplice da sogra, Janice, com quem voltou a retomar uma paixão antiga: a pintura., escreveu a estrela da SIC nas redes sociais. Já Vitor Kley mostrou-se completamente rendido à união entre a namorada e a mãe. O artista ausenta-se várias vezes devido aos espetáculos e partilhou uma foto que recebeu., escreveu na imagem, onde se vê Carolina e Janice num atelier.Carolina Loureiro sente-se integrada no Brasil e já fez saber que não se importava de mudar-se para lá. Para já, vai-se dividindo e, sempre que tem projetos, viaja para Portugal.Recorde-se que foi precisamente no Natal passado que o casal assumiu publicamente o namoro.