Carolina Loureiro assume paixão no Brasil

Se ainda restavam dúvidas, eis a confirmação. Carolina Loureiro assumiu, finalmente, o seu romance com o cantor brasileiro Vitor Kley através de uma foto partilhada nas redes sociais que deixa bem evidente a cumplicidade existente entre os dois artistas. A ex-namorada de David Carreira deixou a família em Portugal e partiu com o músico para o Brasil, onde passou o Natal e conheceu a família deste. O que indica que a relação é mais séria do que se julgava.Carolina Loureiro partilhou fotos na região de Camboriú, perto de Florianópolis, no sul do Brasil, onde está a desfrutar do calor ao lado do intérprete de ‘Sol’. A publicação já gerou milhares de gostos e comentários, na sua maioria a apoiar a relação de Loureiro com Kley e a desejar felicidades ao casal.Cerca de dois anos após o fim da relação com o filho de Tony Carreira, Carolina Loureiro, de 27 anos, mostra assim que está novamente apaixonada. Os rumores de um romance entre a protagonista da novela ‘Nazaré’ e o músico brasileiro, de 25, começaram com as trocas de comentários entre os dois nas redes sociais e o vídeo que ambos gravaram a promover os concertos do artista em Portugal.Entretanto, em entrevista à revista ‘TV7Dias’, o cantor fez saber que o que sente pela jovem é sincero: "O que vivo com a Carol é de verdade e não importa se há distância. Se estamos perto ou longe, o que importa é a verdade, e se é de verdade fala mais alto".Em breve, Carolina Loureiro e José Mata vão voltar a protagonizar cenas ousadas em ‘Nazaré’. Depois de viver momentos conturbados, Nazaré (Loureiro) e Duarte (Mata) conseguem finalmente casar. Matilde (Custódia Gallego) diz à filha para esquecer tudo o que aconteceu e desfrutar da lua de mel a bordo do iate do marido. O casal assim faz e vive uma noite tórrida de amor, acabando por adormecer nos braços um do outro. De manhã, quando acorda, Nazaré percebe que Duarte desapareceu e que a cama está coberta de sangue.