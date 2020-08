Carolina Loureiro celebra aniversário de Vitor Kley com declaração romântica

Carolina Loureiro assinalou o aniversário do namorado, Vitor Kley, nas redes sociais. A atriz de ‘Nazaré’ dedicou uma mensagem especial ao músico, que completa 26 anos, esta terça-feira, dia 18 de agosto.

"Ele é o ser humano com mais luz que conheço. É um ser extraordinário com o qual eu tenho o privilégio de partilhar esta loucura que é a vida. Parabéns, meu amor. E que bom é celebrarmos juntos", começou por escrever na legenda do vídeo em que o cantor surge a tocar guitarra.

O casal que esteve cinco meses afastado devido à pandemia de covid-19, aproveitou o último fim-de-semana para rumar ao Algarve e matar saudades.

Veja aqui o vídeo partilhado pela atriz:

