Carolina Loureiro com a vida em suspenso devido à pandemia

'O Amor é Segredo' conta história de amor entre o músico e atriz.

A pandemia da Covid-19 veio mudar por completo os planos pessoais e profissionais de Carolina Loureiro, protagonista de ‘Nazaré’, na SIC.Mas as mesmas foram adiadas para data incerta devido à pandemia."Em relação ao meu trabalho, estava muito contente por estar de volta. Íamos começar ensaios e começar a gravar, mas tivemos de adiar o início. Sinto que já não precisava de descansar mais, já estava mais do que pronta para começar", lamentou a artista de 27 anos à ‘VIP’.. O cantor brasileiro continua no Brasil, sem poder viajar. Apesar de tudo, o casal mantém-se unido e a distância tem sido colmatada através das novas tecnologias, que usam para "matar as saudades".Entretanto, Vitor Kley lançou o seu mais recente tema, ‘Amor é o Segredo’. Uma canção romântica em que o artista brasileiro fala sobre a sua relação à distância com a atriz portuguesa.O videoclip da música ilustra o amor vivido entre Portugal e o Brasil, com imagens reais que o casal troca diariamente entre si. Um projeto a dois que já é um verdadeiro sucesso em Portugal e no Brasil e que já conta com mais de um milhão de visualizações no YouTube.