Carolina Loureiro de rastos com separação

Vitor Kley já regressou ao Brasil e deixou Carolina Loureiro de coração partido. A atriz, de 27 anos, ficou de rastos com a despedida, depois de ter passado uma semana de sonho ao lado do músico, por quem se apaixonou em outubro, quando se encontraram no Rock in Rio, no Rio de Janeiro.O artista de 25 anos deu o último espetáculo no domingo, em Lisboa, e já regressou a São Paulo, onde tem estado a preparar o próximo álbum. Durante os dias em que esteve em Portugal, Vitor contou com a presença da sua "musa", como é apelidada no Brasil, em quase todos os concertos.Nas redes sociais, o novo casal já não esconde a paixão. Carolina Loureiro escreveu: "Saudade", no comentário a uma publicação. O músico retribuiu: "Muita saudade".sabe que a atriz tem andado "triste" e a contar os dias para o reencontro.A anterior relação de Carolina Loureiro, com David Carreira, ficou marcada por ciúmes. Quem o confirmou foi a avó da atriz, que acabou por confidenciar que o filho mais novo de Tony Carreira era possessivo e controlador. Agora, a estrela de ‘Nazaré’, da SIC, parece ter encontrado a estabilidade que precisava. O mesmo aconteceu com David Carreira, que refez a vida amorosa com Carolina Carvalho. O músico mostra-se mais feliz do que nunca e não o esconde publicamente."Estou top, feliz, ou melhor, muito feliz. Sou um rapaz muito romântico. Sempre acreditei no amor e cada vez acredito mais. Acredito que existe sempre uma pessoa especial no Mundo com quem podes ser feliz para a vida toda. Não posso pedir mais do que me tem acontecido!", disse, numa entrevista recente.