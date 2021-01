Carolina Loureiro de volta a casa após meses de amor no Brasil

19:03

Os compromissos profissionais obrigaram Carolina Loureiro, de 28 anos, a regressar a Portugal e deixar os dias de sonho e muito romance com o namorado, Vitor Kley, de 26, para trás.Antes da partida, Carolina foi surpreendida com uma festa de despedida organizada pela família do companheiro, provando que a relação está cada vez mais séria e é aprovada por todos.Carolina Loureiro viajou para o Brasil em outubro, assim que terminaram as gravações de ‘Nazaré’ e do programa ‘A Máscara’, no qual é investigadora. Desde então, aproveitou ao máximo as férias, como mostrou nas redes sociais. Numa das imagens, onde surge numa cascata abraçada a Vitor Kley, deixou-lhe uma mensagem apaixonada. "Obrigada. Amo-te".Também o artista fez questão de mostrar publicamente o seu amor: "Capa de filme, capa de álbum, capa do meu coração", escreveu na legenda de uma foto dos dois.