Carolina Loureiro deixa Portugal e vai viver para o Brasil por amor

prepara-se para fazer as malas e passar uma temporada no Brasil com o companheiro, o músico Vitor Kley. Depois de terem estado cinco meses afastados devido à pandemia, que os impossibilitou de viajar, agora não querem passar mais tempo longe um do outro. Vitor conseguiu um voo para Portugal em agosto e tem estado por cá a matar saudades da protagonista de ‘Nazaré’ (SIC), ao mesmo tempo que vai divulgando o seu trabalho com pequenas atuações e entrevistas. Numa delas, no ‘Você na TV!’, contou a Manuel Luís Goucha os planos para o futuro., adiantou. "Estamos meio divididos. A primeiro plano e o principal era que eu viesse e depois ela voltasse comigo", esclareceu.O artista brasileiro falou ainda dos momentos "difíceis" que passaram devido à distância e conta que faziam constantes videochamadas e, inclusivamente, adormeceram com os telemóveis ligados a olharem um para o outro. "Chegávamos a dormir juntos", disse.Os dois conheceram-se há um ano, quando Carolina entrevistou Vitor para o ‘Fama Show’. FoiAntes desta viagem para Portugal, Vitor Kley revelou que os dois ficaram noivos. "Já foi feito o pedido, eu e a Carol já nos consideramos casados. Quando bate no coração e quando a gente tem a certeza de que é a pessoa ou amor da nossa vida, já nos consideramos casados", confidenciou. "Ela é a minha mulher e eu o homem dela e é assim que vivemos e encaramos a vida".Carolina ainda não tem data para o enlace, mas já está tudo idealizado. "Uma coisa pequena, na praia, de pés descalços, só com as pessoas chegadas, as mais importantes. Não seria uma coisa em grande. Somos pessoas simples", anunciou sobre a festa. Engravidar também estás nos seus sonhos. "Não sei quando, mas gostava muito de ser mãe. Desde muito cedo que quero."