Carolina Loureiro desabafa sobre saudades do namorado: "Sofremos muito"

Carolina Loureiro está dedicada às gravações da nova temporada da novela ‘Nazaré’, da SIC, depois de um longo período de pausa devido ao estado de emergência e às medidas preventivas de propagação do coronavírus adotadas pelo canal, mas já está a contar os dias para voltar a ver o seu novo amor, Vitor Kley.A ‘Vidas’ sabe que o cantor brasileiro pretende viajar para Portugal em breve para matar saudades da namorada, uma vez que a atriz agora não consegue fazê-lo devido aos projetos profissionais. Antes do surto, Carolina tinha uma viagem marcada, mas acabou por ficar sem efeito. Desde então, o casal, que começou a namorar há um ano, tem recorrido às novas tecnologias para encurtar as distâncias, mas nem sempre tem sido fácil., desabafou Vitor Kley, no programa ‘Cara Podre’, da RFM., admitiu.O músico acabou por confessar que quando está com mais saudades vai buscar uma carta que Carolina Loureiro lhe enviou e que o fezO casal tem mostrado o lado mais romântico nas redes sociais e, neste período de distância física, tem feito constantes declarações de amor, chegando até a gravar uma música sobre este período difícil de saudades.Na mesma entrevista, Vitor Kley, conhecido pelo seu cabelo longo, disse que pela namoravao cabelo. ", brincou.