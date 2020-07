Carolina Loureiro descreve casamento de sonho e revela vontade de ser mãe

Carolina Loureiro revelou durante a emissão do programa 'Casa Feliz', na SIC, como idealiza o seu casamento com o companheiro, Vitor Kley.Depois de ter sido surpreendida recentemente pelo cantor brasileiro com uma mensagem especial, que partilhou nas redes sociais, e ter revelado nos comentários da publicação que vai casar com o artista, descreve agora como seria esse momento.

Na manhã desta segunda-feira, Carolina revelou que quando o momento chegar, se sente à vontade para que seja o namorado a tratar de tudo, uma vez que a conhece muito bem.



"Era capaz de deixar tudo nas mãos dele. Ele sabe os meus gostos, e é parecido comigo", afirmou a estrela da novela 'Nazaré'.



"Uma coisa pequena, na praia, de pés descalços, só com as pessoas chegadas, as mais importantes. Não seria uma coisa em grande. Somos pessoas simples", disse, sobre a cerimónia.



"Não sei quando, mas gostava muito de ser mãe. Desde muito cedo que quero", disse, admitindo que é muito maternal e adora "tomar conta dos bebés das amigas". "Eu trato muito bem", adiantou, sobre cuidar de crianças.

Durante a conversa, Carolina desabafou sobre a distância que a separa de Vitor Kley, que reside no Brasil. Devido à pandemia do novo coronavírus, o casal não se vê há quatro meses.



"Ele já tentou vir duas vezes, numa delas até já estava no aeroporto, mas não conseguiu", contou.

"Estamos sempre a falar, a toda a hora", garantiu, acrescentando que não tem dúvidas que a relação é forte porque tem sobrevivido a este duro período, orgulhosa do namoro. A atriz não tem resistido a partilhar as saudades do intérprete do tema 'O Sol'.