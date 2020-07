Carolina Loureiro desespera com saudades do namorado

01:30

Vânia Nunes

Há quatro meses sem poder abraçar o namorado, que vive no Brasil, Carolina Loureiro desespera com saudades. A atriz de ‘Nazaré’, da SIC, que costuma ser muito contida a falar na relação com o músico Vitor Kley, já nem se coíbe se partilhar os seus desabafos nas redes sociais."Quando os 7949 km se faziam... quando o mundo era tão pequeno e o Atlântico tão curto. Quando as barreiras não existiam", escreveu na legenda de uma fotografia em que surge com o artista.Devido à pandemia, os dois não conseguem reencontrar-se. No final de junho, quando a atriz fez anos, na impossibilidade de viajar, Vitor fez-lhe chegar um ramo de flores, deixando-a emocionada. "O meu melhor presente ainda não conseguiu atravessar o oceano mas fez de tudo para eu o ter perto de mim. Obrigada, amor da minha vida."