É assim que me despeço da minha Nazaré. N ão sei descrever em palavras o sentimento que levo comigo, que me aperta o peito neste momento", escreveu a atriz, que se declarou ainda aos colegas, Afonso Pimentel e José Mata: "Juntos, sempre, lado a lado, os três. Vocês são gigantes e eu amo-vos do fundo do meu coração".





As gravações da novela 'Nazaré', na SIC, chegaram ao fim.Apesar de ter estreado no início de setembro, o elenco já se encontrava a gravar há vários meses. Agora, despedem-se do projeto que já conquistou os portugueses.Carolina Loureiro, protagonista da trama, desfez-se em lágrimas e partilhou o momento com os fãs nas redes sociais.

Além de Carolina Loureiro, os dois atores, também protagonistas de 'Nazaré', partilharam a emoção.



"Eu tive sorte de contar esta história com duas pessoas com as quais aprendi e me diverti muito. Foi maravilhoso, todos os dias", escreveu Afonso.



"As saudades vão apertar mas vou lhes responder com um sorriso grandão sabendo que valeu tudo a pena. Que projeto especial. Custa dizer Adeus", escreveu José Mata.