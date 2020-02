Carolina Loureiro desmascara ex-cunhada Sara Carreira

e

Carolina Loureiro, que participa como inspetora no programa 'A Máscara', na SIC, adivinhou qual a figura pública que se escondia por trás do disfarce de Pantera. Era exatamente a ex-cunhada da atriz, Sara Carreira, irmã de David Carreira.A estrela da novela 'Nazaré', que já suspeitava há várias galas da identidade da Pantera, confirmou as suspeitas no passado domingo, dia 9 de fevereiro.Com apenas 20 anos, a filha mais nova de Tony Carreira era uma das concorrentes a brilhar em palco. Os outros inspetores,A Pantera apresentou-se como uma pessoae, ainda, prometeu que, apesar de ser, não estava ali para brincar.Ao longo do programa, foram dadas algumas pistas sobre a identidade por trás do disfarce., foram algumas das dicas.Sara Carreira despediu-se ontem da experiência em 'A Máscara', aos domingos à noite na SIC.Recorde-se que Carolina Loureiro namorou durante dois anos com o irmão de Sara Carreira, David Carreira, e os dois terminaram o romance em 2017. Atualmente, Carolina namora com o cantor brasileiro Vitor Kley, que está a desfrutar de mais uma viagem ao Brasil para matar saudades do companheiro.