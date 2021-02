Carolina Loureiro desvenda identidade do namorado no programa da SIC 'A Máscara': "É o meu marido"

não deixou de ficar surpreendida pela revelação. No final, o casal foi o centro das atenções ao cantarem e dançarem juntos no palco do programa.



Recorde-se que Carolina Loureiro e Vítor Kley estão juntos há cerca de dois anos.



Veja aqui a reação de Carolina Loureiro:



e o namoradoprotagonizaram um momento divertido no último domingo, no programa da SIC, 'A Máscara'. Isto porque a atriz da estação de Paço de Arcos desvendou a identidade do namorado, que vestia a pele do Camaleão.Logo no início da atuação, a investigadora do programa percebeu imediatamente que se tratava de, disse., afirmou.Encantada com a possibilidade de ser o namorado que se escondia por detrás da máscara, a estrela da SIC afirmou:Quando finalmente foi revelada a sua identidade, a atriz