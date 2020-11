Carolina Loureiro disposta a mudar-se para o Brasil por amor

Carolina Loureiro está no Brasil com o namorado

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

A distância veio fortalecer a relação de Carolina Loureiro, de 28 anos, e Vitor Kley, de 26, que se mostram cada vez mais unidos e apaixonados. Após cinco meses de afastamento devido à pandemia de Covid-19, o casal não se quer voltar a separar e já faz planos para o futuro a dois.Depois de o cantor ter estado um período em Portugal, agora foi a vez da atriz da SIC viajar para o Brasil, um país que já conquistou o seu coração e onde se imagina a viver ao lado do seu grande amor. "Imagino-me a morar no Brasil, perto da praia. Atualmente, estamos entre o Brasil e Portugal, estamos cá e lá, mas quem sabe um dia não viverei aqui", disse Carolina em entrevista à ‘Caras’ Brasil, denunciando o seu desejo de arriscar na mudança por amor. Os projetos a dois não ficam por aqui e a atriz confessa que a relação com Vitor Kley lhe fez despertar o desejo de casar e constituir família. "Casar está nos nossos planos", adiantou o rosto da SIC que também assume a vontade de subir ao altar com o cantor, após um ano e meio de namoro.Vitor Kley e Carolina conheceram-se em Portugal em fevereiro de 2019 e existiu uma "química imediata". O casal superou a distância dos meses de confinamento e garante que o "amor não tem fronteiras".