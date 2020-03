Carolina Loureiro e Carolina Carvalho esbanjam felicidade em evento

A primeira esteve no segundo dia. De sorriso rasgado, e recém-chegada do Brasil, depois de ter estado a namorar com Vitor Kley, a atriz não escondia a felicidade.Contudo, ressalva que o melhor de tudo "foi estar com ele". O regresso a Lisboa, para já, é temporário., diz a jovem que só volta em definitivo quando começar a gravar a terceira temporada de ‘Nazaré’, que começa no início de abril.E nessa altura será ele a vir cá. Até porque não é a primeira vez., diz, assegurando a todos que nunca esteve "tão feliz" como está neste momento e que o amor está mesmo no ar.Feliz, está também Carolina Carvalho. A namorada de David Carreira esteve no terceiro dia de desfiles e explicou-nos que, apesar de ter já acabado de gravar ‘Bem Bom’, o filme das Doce, contou muito com a ajuda do seu amor., contou-nos.A viver uma fase "cheia de trabalho" onde já houve tempo para "teatro, cinema e agora o regresso do ‘Golpe de Sorte’" a atriz garante que para o namorado "há sempre um momento"., conta. Há apenas um problema: são ambos desarrumados. "Eu confesso que sou mais desarrumada do que ele".