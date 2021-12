Carolina Loureiro e Júlia Palha cúmplices nos bastidores de novela

01:30

Carolina Cunha

A amizade nasceu atrás das câmaras e rapidamente se transpôs da ficção para a vida real. Carolina Loureiro, de 29 anos, e Júlia Palha, de 23, integram o elenco da série ‘A Lista’, emitida na plataforma de streaming da SIC, Opto, e têm partilhado nas redes sociais os momentos de cumplicidade vividos nos bastidores. Na mais recente imagem partilhada, as duas amigas surgem abraçadas e deitadas, num momento de ternura. Terá sido numa pausa durante as gravações que as duas foram ‘apanhadas’.O momento foi partilhado pelas duas atrizes. "Fazendo conchinha com a Carolzinha", escreveu Júlia Palha na legenda da imagem. "Minha ‘Xúlia’", disse, por sua vez, Carolina Loureiro.Esta é a primeira vez que as duas atrizes contracenam juntas. Carolina está afastada das novelas desde ‘Nazaré’. Já Júlia é a protagonista de ‘A Serra’, em exibição no canal de Paço de Arcos.