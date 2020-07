Carolina Loureiro é surpreendida pelo namorado e revela: “Vou casar com o meu Vitor”

A protagonista de ‘Nazaré’, Carolina Loureiro, revelou este domingo, em direto no programa da SIC, ‘Domingão’, que planeia casar-se com o namorado, Vitor Kley.

Num programa especial dedicado à novela da SIC, a atriz de 28 anos foi surpreendida em direto pelo namorado, que lhe deixou uma mensagem. "Ei, meu amor, gordinha", começou por dizer o cantor brasileiro. "Estou passando aqui, primeiro para agradecer tu existires, és uma pessoa muito especial, não só para mim, mas para muita gente. É tão bom espalhar amor por aqui (…)", continuou.

"Agradeço todas as noites a Deus ter-te do meu lado, é muito especial ter ao meu lado uma pessoa como tu. Eu te amo", terminou Vítor Kley.

O anfitrião do programa, João Baião, questionou a atriz: "Afinal com quem é que tu vais casar?". Carolina Loureiro respondeu sem hesitação:"Na ‘Nazaré’ não sei, mas eu vou casar com o meu Vítor", afirmou, sorrindo.

Recorde-se que o casal vive uma relação à distância, dado que o cantor brasileiro vive no Brasil.